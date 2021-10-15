Фермер-инвалид бросил в велосипедиста-нарушителя садовый секач

В Великобритании суд обязал 66-летнего фермера инвалида Роберта Фелла заплатить £107 за причинение «бедствий» велосипедисту Эндрю Смиту. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент случился в одном из населенных пунктов английского графства Чешир.

Как сообщается, пенсионер бросил в мужчину садовый секач и повредил его велосипед. Это произошло на дороге, когда фермер попросил Смита съехать на велосипедную дорожку. Сам инвалид перед этим ехал в фургоне.

В итоге Фелл был арестован. Ему выписали штраф в размере £107.