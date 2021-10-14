Написавший королеве Елизавете II мальчик хочет пообщаться с Путиным

Один из учеников «Малой академии наук» из Севастополя, получивших ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, захотел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

По словам Дениса, он бы очень хотел увидеть российского лидера, потому «по камере не передаются» хорошие качества людей.

«Я бы спросил «как у тебя дела?», «кто у тебя жена?». Такие вот вопросы, близкие к сердцу. Чем он интересуется: литературой, музыкой», — пояснил школьник.

Ранее фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II ответила на письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя, указав в адресе на конверте Россию. В письме выражена благодарность ученикам за письмо. Также в ней говорится, что британский монарх рада тому, что дети в академии учат английский язык.

Несмотря на санкции и заявления Европейского союза и ряда других стран о якобы оккупации Крыма, на письме из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны указана Россия, а не Украина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.