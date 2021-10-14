Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронили

Екатерину Тарасову, погибшую в результате аварии, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, похоронили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга умершей.

«Да, ее похоронили», — сказал друг Тарасовой.

Авария с участием телеведущей произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Арендованный Собчак Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП Тарасова, пассажирка Volkswagen, скончалась на месте. Впоследствии в отношении Цоя было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее эксперты разобрали ДТП с Ксенией Собчак. По их словам, у водителя такси Олега Цоя, который вез Собчак, есть шанс избежать наказания после смертельной аварии, так как он раскаялся в содеянном и совершил преступление впервые.