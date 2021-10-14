Хинштейн обратится в Генпрокуратуру по вопросу зарубежного счета депутата Веллера

Депутат Государственной думы и заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по вопросу наличия у депутата Алексея Веллера счета в Лихтенштейне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Хинштейна.

Как отметил депутат, в ближайшее время будут направлены запросы в Генпрокуратуру, Центральную избирательную комиссию и Росфинмониторинг. Хинштейн напомнил, что по закону граждане России, занимающие государственные должности, не могут иметь счета за рубежом.

«Неважно: 1 доллар лежит там или €4,1 млн. Есть счет - значит, долой с госслужбы или из депутатов!» — подчеркнул Хинштейн.

Запрет на использование счетов в зарубежных банков для госслужащих предусмотрен федеральным законом N 79-ФЗ от 7 мая 2013 года.