Глава ЦБ перечислила факторы для появления в России доступного жилья

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Youtube-каналу «Фанимани» назвала факторы, необходимые для появления в стране доступного жилья.

«Для того, чтобы было доступное жилье, [необходим] рост доходов населения, которые могут себе позволить взять кредит <...> Это снижение стоимости жилья, новые технологии, конкуренция, наши стандарты. Правительство сейчас этим занимается. Ну и третье — это конечно, доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе», — сказала глава Банка России.

При этом она предупредила, что слишком быстрые темпы роста ипотеки, за которыми «не успевают» доходы населения, могут привести к негативным экономическим последствиям.

В августе ставка по ипотеке в России выросла до 7,78%, обновив максимум с апреля 2020 года. Количество выданных в августе кредитов осталось на уровне прошлого месяца: 150,8 тыс. ссуд против 151,4 тыс. в июле, а их объем вырос на 1,4% - до 439 млрд рублей. При этом средний срок ипотеки вырос почти на два месяца - до 20 лет и 4 месяцев.

25 августа правительство продлило программу льготной ипотеки для семей до 2024 года, изначально запущенную в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года.