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Собянин пообещал не обижать автомобилистов

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РИА «Новости»

Штрафовать за нарушение тишины в Москве будут только злостных нарушителей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».

«Мы не собираемся какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще. Речь идет о тех, которых... преднамеренно злостно нарушают тишину в городе», — сказал мэр.

Он пояснил, что мера коснется автомобилистов, которые «убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам». Он подчеркнул, что с подобным «хамством» город будет разбираться.

29 сентября депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Законопроект предполагает запрет на использование автомобилей и мототранспортных средств, если они нарушают покой и тишину граждан в ночное время. Также предлагается отнести к защищаемым от автомобильного шума территориям улично-дорожную сеть Москвы.

В то же время в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) протестировали первую камеру, измеряющую шум проезжающего транспорта.

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