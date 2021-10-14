ФМБА: жесткие меры не заставят граждан прививаться

Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Яковлева заявила, что жесткие ограничительные меры не помогут справиться с пандемией, вместо этого необходимо менять менталитет людей так, чтобы они сами были в этом заинтересованы. Об этом она сообщила на заседании Евразийского женского форума, передает ТАСС.

«Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», — сказала она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России будут введены более строгие ограничительные меры.

Как отметил депутат, пандемию уже не получится сдержать исключительно вакцинацией

Жесткие меры будут приняты, если система здравоохранения перестанет справляться с большой нагрузкой, отметил Куринный.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России мобилизована медицинская инфраструктура, и пока в отдельно взятом регионе врачи справляются с наплывом коронавирусных больных, чрезвычайные меры вводиться не будут. При этом, добавил он, необходимо «существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования».