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Путин наградил орденом телеведущего Александра Маслякова

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно заявлению, орден телеведущему вручили «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее Путин наградил «Орденом Мужества» младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за обезвреживание студента, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены «Орденом Мужества» Константин Михайлович Калинин и медалью за «Отличие в охране общественного порядка» старший лейтенант полиции Владимир Александрович Макаров.

Также Путин посмертно наградил несколько медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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