Правозащитную организацию «Якутия – Наше Мнение» внесли в реестр иноагентов

Некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение» была внесена в реестр сми-иноагентов, сообщается на сайте Минюста.

«Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – Петровым С.Ю», — уточнили в министерстве.

В Минюсте также отметили, что организация добровольно просила признать ее иноагентом.

8 октября министерство внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании, в числе которых Bellingcat, «Кавказский узел» и американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation», которая владеет интернет-изданием MNews.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.