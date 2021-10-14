Появилось видео с заседания суда по аресту Бекмансурова

Дзержинский районный суд Перми провел в больнице выездное заседание по рассмотрению вопроса об аресте Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситету и убившего шестерых человек. Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Борус».

На ролике можно увидеть Бекмансурова на инвалидной коляске, рядом с ним стоит охрана. Левая нога у молодого человека ампутирована. Следователь зачитывает обвинение подозреваемому.

Заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице, где проходит лечение Бекмансуров.

Ранее сообщалось, что Бекмансурова арестовали на два месяца. Его отправят в СИЗО.

Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университету утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение. Он уже признал вину.