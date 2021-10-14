Москалькова объявила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в настоящее время готовится законопроект о выделении отдельного наказания за пытки в колониях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания», — сказала омбудсмен на полях Третьего Евразийского женского форума.

Москалькова выразила надежду на то, что законодатели поддержат этот законопроект.

В начале октября в сети были опубликованы видео нескольких случаев издевательств над осужденными, которые происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокуратура провела проверку.

Сотрудники Следственного комитета Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в ОТБ №1 УФСИН России. Впоследствии СК открыл еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.

Ранее сообщалось, что жертва пыток в саратовской больнице рассказал, как его мучили.