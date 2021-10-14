Российских школьников решили проверить на агрессию

Комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки проверить школьников в России на склонность к насилию в связи со случаями нападений на школы, сообщает газета «Известия».

«В период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны. На стадии приготовления правоохранительными органами пресечено 82% происшествий», — сообщили в комиссии.

Комиссия поручила изучить склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, молодежные субкультуры и причины радикализации российских школьников. Там же поручили увеличить в образовательных учреждениях численность педагогов-психологов и повысить их квалификацию.

Учителя согласились с мерами комиссии. «Сейчас такие сложные дети зачастую лишены всякого воспитания. Ведут себя как хотят, ни с кем и ни с чем не считаясь», — заявила газете заслуженный учитель России, руководитель общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова.

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.