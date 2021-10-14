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Россиян могут лишить права на выбор управляющей компании

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом, и передать эти полномочия регоператорам по управлению жильем. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ.

Создание органа, который в том числе займется возмещением ущерба от нарушений, которые приводят к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, разработанном Минстроем.

В настоящее время собственники жилья сами выбирают УК, однако из-за новой нормы они могут лишиться этого права, следует из отзыва комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который будет направлен в Минстрой.

Документ предполагает, что регоператоры гарантируют возмещение ущерба от нарушений, которые приводят к авариям в домах. Однако средства для этого, по всей видимости, будут собираться с граждан, указано в отзыве ТПП.

По словам председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, определенная сумма, вероятно, будет добавлена к плате за содержание домов, а средства будут отчисляться регоператорам.

В Минстрое заявили, что проект стратегии должен пройти этап обсуждения, а потому говорить о разработанных инициативах пока рано.

Ранее исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила о необходимости повысить взносы за капремонт для собственников жилья из-за роста цен на стройматериалы.

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