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В Новокузнецке врач спас пациента, засунувшего в задний проход палку колбасы

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

В Новокузнецке врач-проктолог поделился в соцсетях случаем из своей практики. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «Двач», к медику доставили пациента, у которого в заднем проходе застряла палка ливерной колбасы.

Мужчины сам ее туда засунул, а извлечь не смог. После неудачных попыток справиться с проблемой самостоятельно, он вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Проктолог в соцсетях похвастался успешно проведенной операцией «без разрезов». Медик также продемонстрировал извлеченный из пациента предмет.

Ранее британские хирурги удалили из уретры 15-летнего подростка завязанный узлом USB-кабель. По словам подростка, он хотел таким образом измерить длину своего пениса, но кабель застрял. Вытащить самостоятельно его не удалось. Когда подросток попытался помочиться, в моче оказалось большое количество крови, после чего родители отвезли его в больницу.

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