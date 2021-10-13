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В МВД Норвегии допустили версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами

В МВД Норвегии заявили, что не исключают версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами в городе Кунгсберг, сообщает РИА «Новости».

«Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его еще не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы», — заявил на брифинге глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

По словам Ааса, нападавший до этого посетил несколько точек в городе. Полицейский воздержался от оглашения точного числа жертв этого нападения.

По данным полиции, подозреваемый в атаке был задержан. Представитель норвежских правоохранительных органов пояснил, что нападавший стрелял в людей из лука. По предварительной информации, он действовал в одиночку.

Ранее в Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука.

Инцидент произошел в центре Кунгсберга, возле одного из местных магазинов. В результате нападения погибли четыре человек и еще несколько получили ранения.

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