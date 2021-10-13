Терапевт Барвинский связал плохую переносимость вакцинации с нехваткой витаминов

Некоторые люди могут чувствовать себя плохо после прививки против коронавируса из-за недостатка витаминов и минералов в организме, рассказал газете «Вечерняя Москва» врач-терапевт Александр Барвинский.

«Если у человека нет гиповитаминоза, то и работа его иммунной системы, реакция на прививку будут лучше. Потому что человек условно более здоров, чем если у него есть какое-то состояние недостатка любого микронутриента или макронутриента», — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что все витаминные добавки стоит принимать только по назначению врача, пройдя перед этим обследование. В противном случае, предупредил он, может развиться гипервитаминоз, что потребует специального лечения.

Ранее генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, на что стоит обратить внимание перед ревакцинацией. Прежде всего он посоветовал узнать, не изменилось ли ваше состояние здоровья с момента последней прививки — речь идет о появлении новых заболеваний, в том числе хронических, или обострения уже имеющихся.

Также он предупредил о том, что после повторной вакцинации стоит избегать людных мест, поскольку необходимая иммунная защита выработается в организме не сразу.