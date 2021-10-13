Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подтвержден рост самой высокой в мире женщины 22:17
Суд вынес приговор жителю Индии, убившего жену укусом ядовитой кобры 22:12
В ВМС Украины заявили, что терпящему бедствие кораблю «Балта» ничего не... 22:08
В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений 22:08
В Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука 22:02
Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру 21:52
Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке 21:50
Вышел трейлер «Черного телефона» с Итаном Хоуком 21:50
В Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины 21:48
Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире 21:40

Терапевт Барвинский связал плохую переносимость вакцинации с нехваткой витаминов

close
100%
Агентство «Москва»

Некоторые люди могут чувствовать себя плохо после прививки против коронавируса из-за недостатка витаминов и минералов в организме, рассказал газете «Вечерняя Москва» врач-терапевт Александр Барвинский.

«Если у человека нет гиповитаминоза, то и работа его иммунной системы, реакция на прививку будут лучше. Потому что человек условно более здоров, чем если у него есть какое-то состояние недостатка любого микронутриента или макронутриента», — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что все витаминные добавки стоит принимать только по назначению врача, пройдя перед этим обследование. В противном случае, предупредил он, может развиться гипервитаминоз, что потребует специального лечения.

Ранее генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, на что стоит обратить внимание перед ревакцинацией. Прежде всего он посоветовал узнать, не изменилось ли ваше состояние здоровья с момента последней прививки — речь идет о появлении новых заболеваний, в том числе хронических, или обострения уже имеющихся.

Также он предупредил о том, что после повторной вакцинации стоит избегать людных мест, поскольку необходимая иммунная защита выработается в организме не сразу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях