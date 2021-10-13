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Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире

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guinnessworldrecords.com

Жительница Турции Румейса Гелги была признана самой высокой из ныне живущих женщин. Ее рост составляет 215,16 см, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«В этом году Румейса была повторно измерена после того, как она была удостоена звания самого высокого живущего подростка (женщины) в 2014 году, когда ей было 18 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столь высокий рост Гелги связан с редким заболеванием — синдромом Уивера, которое обуславливает быстрый избыточный рост и аномалии развития скелета и внутренних органов. Для передвижения ей приходится пользоваться инвалидной коляской или ходунками.

Сама Румейсы Гелги считает важным рассказывать людям о редких заболеваниях, таких как ее собственное. При этом она отмечает, что большинство людей относится к ней с добротой.

Ранее две 107-летние сестры из Японии были признаны самыми старыми близнецами в мире. Они родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в японской префектуре Кагава. В их семье воспитывались 13 детей.

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