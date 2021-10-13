Ректора «Шанинки» отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы постановил отправить ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, подозреваемого в крупном хищении, под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба городских судов в Telegram.

«Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07 декабря 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

12 октября Зуева задержали по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. В «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.

Ранее сообщалось, что с ним проводятся следственные действия по делу экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей и 7 октября она была задержана. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере). По ее делу также были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова.