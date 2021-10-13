Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подтвержден рост самой высокой в мире женщины 22:17
Суд вынес приговор жителю Индии, убившего жену укусом ядовитой кобры 22:12
В ВМС Украины заявили, что терпящему бедствие кораблю «Балта» ничего не... 22:08
В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений 22:08
В Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука 22:02
Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру 21:52
Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке 21:50
Вышел трейлер «Черного телефона» с Итаном Хоуком 21:50
В Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины 21:48
Терапевт Барвинский связал плохую переносимость вакцинации с нехваткой витаминов 21:46

Ректора «Шанинки» отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы постановил отправить ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, подозреваемого в крупном хищении, под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба городских судов в Telegram.

«Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07 декабря 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

12 октября Зуева задержали по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. В «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.

Ранее сообщалось, что с ним проводятся следственные действия по делу экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей и 7 октября она была задержана. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере). По ее делу также были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях