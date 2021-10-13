Почти 40% россиян готовят еду по рецептам из TikTok и Instagram

38% россиян для приготовления еды пользуются рецептами из TikTok и Instagram, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club по итогам тематического опроса.

«Почти 70% пользователей, которые готовят по рецептам, руководствуются советами, взятыми из интернета. Вторым (38%) по популярности источником знаний стали социальные сети — TikTok, Instagram и другие», — рассказали в пресс-службе.

Более трети (34%) предпочитают пользоваться рецептами, которые достались им от мамы или бабушки. Еще 33% рецепты придумывают сами.

«Чаще всего по рецептам готовят горячие блюда (30%), десерты (26%) и салаты (22%)», — добавили в Delivery Club.

В целом же, рецептами периодически или постоянно пользуются большинство россиян — 68%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей России старше 16 лет, проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.