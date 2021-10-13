Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 35

Заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова заявила, что количество умерших от отравления суррогатным алкоголем достигло 35 человек. Об этом она сообщила ТАСС.

«Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключены три пациента», — сказала она.

Ранее по факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

По факту произошедшего было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт контрафактного алкоголя, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.