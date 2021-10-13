Курьер устал ждать в ресторане заказ клиента и приготовил еду сам

Курьер из Малайзии слишком долго ждал, когда приготовят заказ для клиента, поэтому сам встал за плиту, пишет World of Buzz.

Внимание посетителей одного из кафе, расположенного в штате Селангор, обратил на себя курьер компании Foodpanda. Мужчина приехал забирать заказ, однако повара были заняты приготовлением других блюд.

Время ожидания превысило допустимое значение, поэтому доставщик проявил смекалку и нашел выход из ситуации — сам стал поваром. Встав за плиту, мужчина приступил к готовке.

Кадры с курьером-поваром разлетелись по соцсетям, а люди положительно оценили его поступок. Правда, неизвестно, понравилось ли в итоге блюдо клиенту или нет.

Ранее курьер из США украла кошку, когда принесла заказ. Хозяин заметил пропажу питомицы, опросил соседей и выяснил, что животное забрала именно доставщица.