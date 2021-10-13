Момент ДТП с Собчак в районе Сочи попал на камеры

Момент ДТП с автомобилем телеведущей Ксении Собчак в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает RT.

На ролике видно, как белая машина на высокой скорости врезается в черный автомобиль.

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Автомобиль, в котором Собчак направлялась в аэропорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, который затем задел микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак и ее спутников, находившихся с ней в одной машине, вызвали на допрос.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Олега Цоя будет защищать в суде адвокат Анатолий Кучерена, который в разное время представлял интересы Эдварда Сноудена, Никиты Михалкова, Иосифа Кобзона и Сулеймана Керимова.