Губернатор Самарской области назвал ситуацию с коронавирусом в регионе критической

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, в связи с чем «нависает угроза локдауна». Об этом он сказал в эфире телеканала «ГТРК Самара», передает РИА «Новости».

По его словам, пока в регионе локдаун не вводится, так как каждый местный житель может защититься от инфекции, получив вакцину. Глава Самарской области напомнил, что в регионе работают 169 пунктов вакцинации.

«Много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто этого не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, это в 25 раз меньше», — отметил Азаров.

Он напомнил, что каждый день число заболевших неуклонно растет. В Самарской области число зараженных коронавирусом уже 700 человек в день, это один из самых высоких показателей в России.

В Самарской области выявлено 113 065 случаев заражения коронавирусом, в том числе 726 за последние сутки, скончались 4157 человек с COVID-19, выздоровели 89 759 человек.

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что 10 ноября количество заболевших коронавирусом при пессимистичном сценарии может превысить 1 млн человек.