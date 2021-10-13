Стало известно о жительнице Омска, проживающей 35 лет в ржавой бочке

Жительница Омска Светлана Чернова живет в ржавой железной бочке, которую установил завод, с 1986 года. Об этом пишет издание Ngs55.ru.

Такое жилье ей предложили как временное, но после перестройки обещанную квартиру так и не дали.

Раньше на территории промзоны вблизи многоэтажек и частного сектора, находилось несколько бочек с жильцами. Но остальные сгорели и разрушились, Чернова осталась одна в подобном жилье.

В советское время омичка работала на местном заводе крановщицей. До переселения в бочку она жила в заводском общежитии. Профком заверил, что она так быстрее получит квартиру. Завод закрылся, как и очереди на получение жилплощади.

Поскольку завод был военный, офицеров живших в бочках, переселили. Гражданским не повезло.

В бочке нет воды и центрального отопления, несколько лет назад отключили и электричество. «Телефон заряжаю у знакомых. А так — фонари ставлю», — поделилась Чернова.

Правительству @omskportalru Омской области!

Пенсионер Светлана Чернова из Омска раньше работала крановщицей на военном заводе, но последние 35 лет она живет в железной бочке, без света, газа и воды. Пожилая женщина продолжает терпеливо ждать, когда получит обещанную ей квартиру. pic.twitter.com/ysfTTE6II9 — Нефритовый (@nefritovy) October 12, 2021

Зимой женщина отапливает жилье с помощью буржуйки. Чернова не раз обращалась в государственные ведомства с просьбой о переселении, но конкретного ответа не получила.