Эксперты назвали инструкцию Минобрнауки по поведению при вооруженном нападении неполной

Инструкция по поведению в случае вооруженного нападения, разработанная Минобрнауки России вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности, нуждается в теоретических и практических дополнениях. Такое мнение выразил РБК эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.

По его словам, лучшую инструкцию для подобных случаев разработали в США, где нападения на школы происходят довольно часто.

«У них есть концепция: бежать, прятаться и сражаться. И эти алгоритмы применимы в целом к обеспечению безопасности жизнедеятельности», — пояснил Макеев.

Он подчеркнул, что в российской инструкции есть только пункт «прятаться», в то время как пункт «бежать» является первостепенным в подобных ситуациях.

«Я б дополнил алгоритм «бежать» и его бы обязательно подкрепил практическими отработками, тренировками. <...> Также в образовательных учреждениях я ввел бы систему какую-то в рамках обеспечения безопасности и жизнедеятельности в эти тренировки», — отметил эксперт.

Соглашается с этой оценкой и эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов, который назвал инструкцию Минобрнауки сухой и неполной из-за отсутствия других стратегий.

В представленном Минобрнауки документе говорится, что при потенциальной угрозе учащимся в первую очередь рекомендуется спрятаться. В том случае, если студенты в аудитории или кабинете, то необходимо запирать двери и забаррикадироваться. Также нужно отойти от окон, дверей и лечь на пол.

Затем требуется вызвать оперативные службы, набрав «112» с мобильного. Еще желательно оповестить о произошедшем через СМС друзей и близких. В случае звонка лучше говорить очень тихо.