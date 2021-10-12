Юрист Соловьев рассказал, что делать людям с противопоказаниями к вакцинации

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России, юрист Иван Соловьев заявил, что люди с противопоказаниями к вакцинации могут сделать себе отвод от прививки. Об этом он сообщил «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что для получения отвода необходимо наличие медицинских показаний. При этом необходимо поставить в известность работодателя, который в этом случае не имеет права вас уволить.

Ранее обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ввели в Подмосковье. Постановление об этом подписала главный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

Уточняется, что руководителям предприятий необходимо в срок до 10 ноября организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины, а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом — не менее 80% сотрудников.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что две трети жителей города, входящих в группы обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили две прививки. Градоначальник добавил, что среди работников системы здравоохранения и образования Москвы двумя компонентами привилось уже более 80%.