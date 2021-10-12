Мизулина объяснила опасность игр из сериала «Игра в кальмара»

Директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала интерес организации к сериалу «Игра в кальмара». Об этом она написала в своем Telegram.

«Почему «Лига безопасного интернета» этим занимаемся и направила материал психологам? Потому что все подобное, что выходит в тренды TikTok, дети начинают повторять, а потом, увы, возможны трагедии. Мы два месяца занимаемся жутким трендом с суицидами и говорим об этом не просто так. От шутки и смешного видео до гибели ребенка — пара секунд», — написала она.

Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу.