Минтранс России отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Директор департамента автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей заявил, что появление бесплатного общественного транспорта в Москве возможно только после 2035 года. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС

«Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», — заявил он.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило российский кабмин ввести административный штраф в размере 300 тыс. рублей в отношении перевозчиков, которые высадят детей-безбилетников из автобуса. С таким предложением выступил председатель организации Илья Зотов. Он уже направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

ООП также призвало всех полпредов президента России в федеральных округах рекомендовать руководителям субъектов провести профилактическую работу с перевозчиками по данному вопросу перед началом зимы.