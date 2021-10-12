Диетолог Комиссарова назвала бюджетные аналоги дорогих продуктов для здорового питания

Российский диетолог Альбина Комиссарова назвала продукты, которые могут стать альтернативой дорогим и «распиаренным». Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, многие думают, что здоровое питание — это очень дорого, однако можно заменить некоторые продукты на более доступную альтернативу без вреда для сбалансированного рациона.

Так, в качестве источника цельного зерна врач порекомендовала вместо дикого риса и киноа покупать более доступные булгур, гречку, ячневую крупу, овес, пшено или полбу.

Альтернативой источника омега-3 вполне может стать не только красная рыба, но и более доступные сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, радужная форель, сибас, камбала, морской окунь и кальмары.

Диетолог также отметила, что для приготовления еды можно использовать любое масло, однако при жарке лучше отдать предпочтение рафинированному или животного происхождения, а для салатов — нерафинированному.

По словам эксперта, полезнее употреблять сезонные овощи и фрукты, при этом не стоит пренебрегать замороженными плодами, которые чаще всего стоят дешевле свежих.

Кроме того, Комиссарова не советовала «гнаться» за так называемыми суперфудами типа кокосового сахара или черемуховой муки. Они не только стоят дороже аналогов, но и могут привести к перееданию, так как человек, поедая «полезные сладости», не беспокоится за калории.

Ранее шведский диетолог Кристина Андерссон назвала полезные и недорогие продукты.