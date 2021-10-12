Источник рассказал о состоянии студента, устроившего стрельбу в пермском вузе

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, остается в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату», — сказал он.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.