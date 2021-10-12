Милонов рассказал, что хочет внести законопроект о запрете смены пола

Депутат Виталий Милонов был избран на должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Одной из его инициатив станет отмена федерального закона «Об актах гражданского состояния», предусматривающего возможность изменения гендерного маркера в документах. Об этом депутат рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«У меня куча законопроектов, которые остались еще с прошлого созыва. Думаю, я как зампредседателя комитета смогу их предложить. Например, нужно пересмотреть наше законодательство, которое содержит абсолютно мракобесную статью эпохи Льва Троцкого о возможности смены пола. Это абсолютно антинаучное утверждение, что можно поменять пол и документ. Пол же невозможно поменять. Пол нам дан с рождения», — рассказал он.

По словам Милонова, комитет по защите семьи и детей является стратегически важным для России.

«Комитет по вопросам семьи – это комитет стратегически важный, потому что основной месседж двух посланий президента касался как раз вопросов защиты семьи: одиноких мам, детей, в том числе от негативной информации. Защита традиций семейных. Поэтому мне кажется, что я смогу в рамках этого комитета более эффективно служить в качестве депутата», — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что депутат политической партии «Единая Россия» Виталий Милонов был избран заместителем председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.