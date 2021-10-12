Житель Пермского края нанял киллера за 800 тыс. рублей ради убийства бизнесмена

В Пермском крае мужчина заплатил киллеру 800 тыс. рублей, чтобы тот убил местного бизнесмена, сообщает портал «Мой город — Пермь».

По данным источника издания, в апреле этого года житель города Кунгур поругался с местным предпринимателем. Конфликт подтолкнул его к мысли о заказном убийстве бизнесмена, и мужчина нанял киллера за 800 тыс. рублей.

Однако на этапе подготовки убийства, вмешались следователи и полицейские — киллер действовал по их указаниям. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к умышленному причинению смерти другому человеку по найму».

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