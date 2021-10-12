Подозреваемый выпал из окна здания МВД в Москве

Фигурант уголовного дела выпал из окна здания ГСУ ГУ МВД по Москве, расположенного на улице Новослободская, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что в результате инцидента мужчина скончался.

По данным канала, погибшего звали Валерий Кулиш, бывший юрист Военно-строительного управления Москвы. Он был ранее осужден на 12 лет за мошенничество, пишет 112.

В начале августа подсудимые совершили побег из ИВС в Истре. Они открутили замки дверей камер гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля, владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.

Мавриди скрывался больше месяца, его задержали 13 сентября в московском районе Митино на Дубравской улице, остальных удалось задержать гораздо раньше.