В Госдуме предложили ограничить в праве собирать пожертвования причастных к экстремизму

Причастных к экстремизму хотят ограничить в праве собирать пожертвования. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части запрета физическим лицам, признанным причастными к деятельности экстремистских организаций, собирать пожертвования на любые цели, кроме сбора средств на документально подтвержденное и необходимое лечение и иные медицинские нужды», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Федоров напомнил, что в соответствии с поправками в избирательное законодательство, причастные к деятельности экстремистских организаций также лишаются на определенный срок права выдвигаться на выборах, при этом данной категории лиц не запрещено собирать пожертвования, что может, по мнению депутата, быть использовано для противоправной деятельности.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект о запрете участия в выборах в парламент граждан, которые причастны к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Также были установлены временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации.