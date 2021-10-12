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Минстрой России установил критерии ветхости домов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Минстрое России установили критерии, которые определят «ограниченно годные» здания, и степень их ветхости. Такой приказ начал действовать 12 октября, пишет «Парламентская газета».

В документе говорится, что здания, где есть крен, дефекты или повреждения, могут признать ограниченно годными для проживания. Жить в таких домах можно лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния, усиления или восстановления и конструкций.

Согласно документу, зданию также могут присвоить статус «ограниченно годного» в случае, если отсутствует риск внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости.

Оценку и обследование аварийного жилья будет осуществлять региональная межведомственная комиссия. Для запуска процедуры технической оценки достаточно того, чтобы один из собственников подал соответствующее заявление. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Решение о признании многоквартирных домов ограниченно годными принимает субъект России в течение 30 календарных дней после получения соответствующего решения комиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете 45 млрд руб. на расселение аварийного жилья в регионах.

До этого глава государства объявил о запуске новой программы по расселению аварийного жилья стоимостью 4 млрд руб.

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