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Бывший военный рассказал новую версию гибели туристов на перевале Дятлова

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Wikimedia Commons

Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев был участником поисков туристов, пропавших зимой 1959 года на перевале в горах Северного Урала. В беседе с «Комсомольской правдой» он рассказал новую версию гибели группы под руководством Игоря Дятлова.

«Мы, конвой, жили вместе с зеками. И, конечно, обсуждали этот случай. Так вот зеки сказали — это убийство, но ищете вы не там», — сказал Синюкаев.

Он сразу же опроверг эту версию, так как считает, что заключенные не станут преследовать туристов зимой в горах. «С туристов особо и взять было нечего. Ценностей никаких, чтобы так рисковать», — добавил бывший военный. По его словам, зеки старались бы уходить по железной дороге.

Ранее стали известны причины гибели дятловцев. Группа покинула палатку через разрезы и отдалилась от нее на 50 метров, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил замначальника. Когда дятловцы развернулись, они палатку не увидели. Тогда видимость была 16 метров.

По данным Генпрокуратуры, после этого туристы продолжили спускаться и разожгли костер. После чего лыжники вновь попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. На улице температура опустилась до 40–45 градусов.

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