Расследовавшего дело Политковской сотрудника МВД обвинили в вымогательстве

Бывших высокопоставленных сотрудников главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Евгения Кузина и управления «К» СЭБ ФСБ Игоря Фролова обвинили в вымогательстве взяток у бизнесмена на общую сумму 25 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следователей, Кузин, принимавший участие в раскрытии убийства журналистки Анны Политковской и других резонансных преступлений, и Фролов вымогали деньги у предпринимателя и пообещали «пристегнуть» его к одному из уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений, в частности убийства. Обвиняемые с октября 2019 года регулярно получали от бизнесмена денежные средства и недвижимость в ходе личных встреч.

Сообщается, что во время них Кузин рассказывал предпринимателю о «десятках» раскрытых им заказных убийств и «десятках» пойманных заказчиков и киллеров.

«Я Политковскую раскрыл!» — говорил он на подобных встречах.

При этом источники изданию отмечают, что Кузин являлся лишь одним из участников группы, которая занималась расследованием убийства Политковской.

В СКР также заявили, что в январе 2020 года предполагаемые взяткополучатели были задержаны после того, как потерпевшему платить стало уже нечем и он обратился в ФСБ.