Иммунолог Болибок рассказал, какие продукты помогут избежать тяжелой формы COVID-19

Чай с имбирем, масала и тмин помогут избежать тяжелой формы ковида, сообщил «Газете.Ru» врач-иммунолог Владимир Болибок.

Эти продукты активизируют лейкоциты крови, которые, в свою очередь, помогают организму вырабатывать интерфероны в качестве иммунного ответа на белок SARS-CoV-2 и перенести вирус в более слабой форме.

«Можно пожевать свежий имбирь, добавить его в чай. Пить рекомендуется обычный горячий чай, подойдет и чай масала, а также теплый бульон с острым перцем, тмин», — пояснил Болибок

Он отметил, что защитный механизм действия специй проявляется в разогреве слизистой, который повышает скорость локального иммунного ответа на попадание в клетки организма белков вируса. Необходимо поддерживать локальный иммунитет на слизистой и в крови.

«Вирус поражает клетки очень быстро, это может быть одна капля аэрозоля кашля зараженного человека, и секунды на внедрение в клетки организма. Поэтому куда эффективнее поддерживать в организме выработку интерферонов – высокомолекулярных белков, продуцируемых лейкоцитами после активации вирусами. Они блокируют репликацию вирусов, предотвращая поражение клеток организма», – поделился Болибок.

Такому разогреву и последующему созданию интерферонов способствует обильное теплое питье и употребление отдельных продуктов.