Малахов предъявил доказательство травм Собчак, полученных в смертельном ДТП

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» показал справку о травмах, которые получила попавшая в смертельную аварию в Сочи журналистка Ксения Собчак. Выпуск опубликован в Youtube телеканалом «Россия 1», на котором транслируется программа.

«Вы не поверите, мы сделали сегодня возможное и невозможное: у нас есть выписка из медицинского учреждения. Ксения Анатольевна Собчак напомню, что буквально через несколько дней ей исполнится — извините, что называю возраст — 40 лет. У нее сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области слева, ушиб мягких тканей грудной клетки, копчиковая боль, болевой синдром. Вот выписка из медицинской карты», — сказал Малахов.

В это время на большом экране в студии демонстрировалась фотография документа. Судя по снимку, справка была выдана 10 октября (на следующий день после ДТП) травматологом-ортопедом Эмилем Рашидовичем Шукюр-Заде.

Ранее очевидец аварии рассказал подробности произошедшего.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором Собчак направлялась в аэропорт Сочи, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, который затем задел микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.