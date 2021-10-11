В Совфеде заявили, что санкции ЕС по Крыму рушат отношения с Россией

Сенатор Совета Федерации России от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что введение Евросоюзом нового списка персональных санкций по республике является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России», — утверждает Ковитиди.

Она отметила, что подобное неприемлемо в текущих условиях, когда мировая повестка объединения усилий для решения глобальных актуальных проблем.

Ранее Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его. Санкции были введены и против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка.

Накануне Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции за распространение и применение химического оружия.