На Западе Украины зарезали участника боевых действий в Донбассе

В городе Надворная Ивано-Франковской области Украины был убит 24-летний участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич. Об этом сообщает издание «Суспильне».

«Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца. Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. К сожалению, его не удалось спасти, ведь достаточно сложная травма», — рассказал главврач Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк.

Подозреваемый в нападении на Попадича уже задержан — это 41-летний ранее судимый житель Надворной, говорится в статье.

Мужчины поссорились в ночь на 10 октября возле одного из магазинов города. Подозреваемый достал нож, ударил Попадича в грудь и скрылся. Полицейских и скорую помощь вызвал друг молодого человека.

Ранее бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что власти Украины на протяжении последних лет «плевали» на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землей