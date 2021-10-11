Родители заступились за учительницу, уволенную из-за блога о секс-просветительстве

Мама двух учениц школы при Консерватории им. Римского-Корсакова рассказала «Газете.Ru», что не все родители поддерживают решение об увольнении учительницы биологии Ольги Щеголевой из-за ведения блога о сексуальном просвещении в Instagram. Современные и здравомыслящие родители полагают, что учителя необходимо вернуть.

«Я считаю, что Ольга Ильинична хороший педагог и профессионал. Дети с удовольствием ходили на ее уроки, а ее блог в Инстаграм – это ее личное дело. Тем более, ничего «запретного» или «вызывающего» я в нем не увидела! В блоге все очень профессионально объяснялось. Думаю, так ни один родитель бы не смог объяснить. Современные дети уже и так много всего знают, и без этого блога. Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации», — рассказала она.

Женщина отметила, что среди родителей были те, кто выступал против ее увольнения.

«Родителям не понравилось, что в блоге рассказывается про анатомию тела, сексуальную жизнь и прочее, но несколько здравомыслящих и современных родителей выступили против увольнения Ольги Щеголевой. Если народ соберётся, я готова подписать заявление о возвращении преподавателя», — пояснила она.

Ранее стало известно, что учительнице биологии из Санкт-Петербурга Ольге Щеголевой, ведущей блог о секс-просветительстве, пришлось уволиться из школы при консерватории имени Римского-Корсакова из-за жалоб родителей учеников.