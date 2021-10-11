Москалькову наградили медалью имени императора Александра II

Федеральная палата адвокатов (ФПА) присудила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой медаль имени императора Александра II, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба организации.

«11 октября прошло очередное заседание Совета Федеральной палаты адвокатов, на котором было решено присудить медаль имени императора Александра II Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой», — рассказали в ФПА.

Этим знаком отличия палата награждает государственных и общественных деятелей за «приверженность идеалам социального прогресса, содействие укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества, вклад в демократические преобразования».

Ее лауреатами становились начальник Государственно-правового управления президента России Лариса Брычева и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова попросила ФСИН провести проверку в тюремной больнице, где пытали заключенных, писала «Газета.Ru».