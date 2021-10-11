В Ленинградской области введут QR-коды для посещения спортивных и развлекательных заведений

Власти Ленинградской области вводят с 15 ноября QR-коды для посещения ряда учреждений. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Так, с указанной даты посетители областных ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о пройденной вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения учреждения.

Руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер также поручено с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболеваемости коронавирусом в последние полгода.

Уточняется, что прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, может быть только заключение иммунологической комиссии по месту прикрепления.

Согласно документу, с 15 ноября сотрудники организаций транспортной сферы смогут работать только при наличии указанных документов, аналогичные требования введены для социальных работников.

По последним данным оперштаба, в регионе за сутки было выявлено 224 новых случаев коронавируса. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом в России в ряде регионов ввели новые ограничения.