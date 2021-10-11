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Медосвидетельствование и регистрацию мигрантов планируют вынести за пределы России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Замминистра МВД России Александр Горовой заявил, что ведомство разрабатывает новые правила въезда для мигрантов, в частности, планируется вынести за пределы страны некоторые миграционные процедуры. Об этом он сообщил «МВД Медиа».

Речь идет о медицинском освидетельствовании, биометрической регистрации, оформлении полисов медицинского страхования, а также подборе потенциального работодателя. По словам Горового, мигрантов также планируют обязать подписывать соглашение о лояльности, за нарушение которого могут депортировать.

Соглашение представляет собой письменное обязательство соблюдать правила и нормы поведения, в том числе воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка.

Ранее глава Федерации мигрантов Вадим Коженов призвал идти на уступки при решении о депортации приезжих. Коженов уточнил, что до начала обязательного процесса легализации приезжих в апреле 2021 года в России было около 1 млн 100 тыс. нелегальных мигрантов. По данным МВД, всего на территории России 7 млн иностранных граждан.

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