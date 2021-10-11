Путина попросили пересмотреть дело, связанное с политическими репрессиями

Житель Красноярска Сергей Аносов написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его пересмотреть дело, связанное с репрессиями советского периода, сообщает новостной портал ngs24.ru.

«Пересмотр дел данной категории сегодня мог бы в корне изменить взгляд общества на масштабы и характер репрессий брежневско-горбачевского периода», — пишет Аносов о делах, подобных его собственному.

По словам мужчины, в 1976 году против него было сфабриковано дело «за соучастие в действиях антисоветской группы». 7,5 лет Аносов провел в лагерях, где подвергался пыткам. Например, в первые полгода в попытке выведать у него информацию о деятельности оппозиционных ячеек надзиратели регулярно избивали осужденного и допрашивали с использованием психотропных веществ.

«Абсурдность происходящего состояла в том, что экзекуторы тратили время впустую: я и вправду не владел искомой информацией», — отмечает в письме Аносов.

Он пишет, что в нынешней России реабилитируют только жертв сталинских репрессий, а о тех, кто прошел через них позже, все забыли. Мужчина просит президента обратить внимание на эти относительно недавние события, ведь восстановить их хронологию несложно, а судьи и прокуроры тех времен еще живы.

Ранее «Газета.Ru» писала, как в красноярской школе провели праздничный концерт ко Дню учителя под портретом Сталина.