В Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19 в России нереально. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Нет, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, приверженцем которого является Путин. Дело в сознательности граждан, они должны понять, что иного способа защитить свою жизнь, кроме вакцинации, нет», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в первую очередь необходимо разъяснять безальтернативность вакцинации от коронавируса.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что россиян следует начать ежемесячно штрафовать на 5 тыс. рублей за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его мнению, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Лукашев полагает, что подобная мера должна распространяться в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом.