Роспотребнадзор сообщил об участившихся случаях молочницы в легких

Участившиеся случаи обнаружения грибковой флоры в легких пациентов их отделений реанимации COVID-стационаров обнаружили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом пишут «Известия».

Чаще всего в легких больных находят грибы рода Candida albicans — возбудителей кандидоза (молочница).

Ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева сообщила, что Candida albicans была обнаружена у 572 человек в ГБУЗ МО МГКБ, в ГБУЗ ИКБ № 2 — у 45 человек, а также в аутопсийном материале легких. Она отметила, что в прошлом году практически не находили грибковую инфекцию в легких.

По словам Лазаревой, в условиях пандемии для недопущения развития кандидоза необходимо выявлять его на ранней стадии. Для этого понадобятся регулярные бактериальные посевы на различных биологических средах.

Проблема микозов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) очень актуальна, подчеркнула сотрудник ЦНИИ. Их диагностику включили в последнюю версию рекомендаций Минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения «черной плесени». Для этого необходимо сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса нового типа.