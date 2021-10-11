Талибы* договорились с США о поставках гуманитарной помощи

Представители радикального движением «Талибан» (организация запрещена в России), сформировавшего временное правительство в Афганистане, договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению талибов по итогам переговоров с США в Катаре, гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами. Афганская делегация приветствовала оказание гуманитарной помощи и отметила, что будет сотрудничать с благотворительными организациями для доставки гумпомощи нуждающимся, а также будет способствовать передвижению иностранных граждан.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. В связи с поспешным бегством президента Афганистана Ашрафа Гани и приходом к власти талибов, страна стала испытывать жесткий дефицит финансов и рост цен.

Ранее США разрешили ограниченные финансовые операции с «Талибаном».