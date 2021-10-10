Источник: глава администрации крымского города Судака покинет свой пост

Глава администрации города Судак Игорь Степиков покинет свой пост, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в совете министров республики.

«Подает в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили», — рассказал источник.

Степиков возглавлял администрацию города с октября 2019 года. До этого он занимал разные должности, в том числе был директором пансионата «Зенит».

Ранее власти другого курортного города Крыма — Евпатории — попали под следствие. Главу Евпаторийского горсовета Олесю Харитоненко заподозрили в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, а главу Евпатории Романа Тихончука — в организации преступного сообщества, превышении полномочий и мошенничестве. Позднее сообщалось, что Тихончук проходит свидетелем по делу Харитоненко.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении главы горсовета Евпатории. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».